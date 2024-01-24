Белоруссия обвинила НАТО в нарушении Венского документа о безопасности

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 34 0

Как с этой ситуацией связаны учения альянса?

Белоруссия обвинила НАТО в нарушении Венского документа о безопасности

Фото: www.globallookpress.com / Xander Heinl

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

НАТО нарушил международные обязательства, не пригласив Белоруссию наблюдать за учениями альянса. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.

«Нарушены положения глав V и VI Венского документа, предписывающие направление информации об учениях и приглашении принять участие в наблюдении. Такой подход не имеет ничего общего со стремлением сохранить действующую архитектуру безопасности в Европе», — написал он в соцсети X.

Чиновник отметил, что НАТО привлечет на «крупнейшие за десятилетия» учения 90 тысяч военнослужащих. Однако Белоруссия по этому поводу не получила ни уведомления, ни официального приглашения.

А Польша, добавил Ревенко, также проигнорировала свои обязательства по Венскому документу о мерах укрепления доверия и безопасности. В конце февраля страна планирует начать учения «Драгун-2024» с превышением пороговых значений.

Ранее 5-tv.ru писал, что десятки тысяч солдат хотят привлечь к учениям НАТО по сдерживанию России. По данным СМИ, мероприятия запланированы на февраль.

-3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
87.92
-0.05 95.83
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:48
Ожидали другого: кто начал потреблять больше газа в ЕС
3:33
«Сохранение жизней в приоритеты не входит»: Лавров вытащил на свет преступления США на Ближнем Востоке
3:21
«Травмировало»: почему блогер Мезенова боится выходить из дома из-за сына с огромным невусом
3:15
Уникальные документы: что можно увидеть на выставке о блокаде в Петербурге
3:10
Грузовик с 60 тоннами газа взорвался в Монголии
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

«В этом ферменте и есть большая историческая загадка»: о чем может рассказать непереносимость лактозы?
Эмилия-Мяйсара. Бимба и так далее: в выборе имен для детей родители ударились в экзотику
«Расставлены точки над i»: почему Джигурда спустя 20 лет дружбы прервал общение с Волочковой
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса