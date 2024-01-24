Белоруссия обвинила НАТО в нарушении Венского документа о безопасности
Как с этой ситуацией связаны учения альянса?
Фото: www.globallookpress.com / Xander Heinl
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НАТО нарушил международные обязательства, не пригласив Белоруссию наблюдать за учениями альянса. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.
«Нарушены положения глав V и VI Венского документа, предписывающие направление информации об учениях и приглашении принять участие в наблюдении. Такой подход не имеет ничего общего со стремлением сохранить действующую архитектуру безопасности в Европе», — написал он в соцсети X.
Чиновник отметил, что НАТО привлечет на «крупнейшие за десятилетия» учения 90 тысяч военнослужащих. Однако Белоруссия по этому поводу не получила ни уведомления, ни официального приглашения.
А Польша, добавил Ревенко, также проигнорировала свои обязательства по Венскому документу о мерах укрепления доверия и безопасности. В конце февраля страна планирует начать учения «Драгун-2024» с превышением пороговых значений.
Ранее 5-tv.ru писал, что десятки тысяч солдат хотят привлечь к учениям НАТО по сдерживанию России. По данным СМИ, мероприятия запланированы на февраль.
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