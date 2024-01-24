Сложный выбор Натальи Гусевой: как сложилась судьба Алисы из «Гостьи из будущего»

Исполнительница роли знаменитой Алисы Селезневой, несмотря на невероятную популярность фильма, не продолжила карьеру в кино. Что ей помешало?

Многосерийный фильм «Гостья из Будущего» режиссера Павла Арсенова был снят в 1984 году по мотивам повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Впервые он вышел на экраны в 1985-м, во время весенних каникул. Но не только дети, но и их родители мгновенно полюбили фантастическую историю о приключениях Алисы Селезневой и ее друзей. А актриса, сыгравшая главную героиню, Наташа Гусева, стала самой узнаваемой девочкой советского кино. В феврале 2024 года, 15 числа, артистке исполнится уже 52 года. Как она попала в судьбоносное кино и почему не продолжила актерскую карьеру?

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Наталья Гусева родилась в 1972 году в Звенигороде в семье рабочего и медика. Никаких надежд относительно творческого будущего будущая звезда не питала, у нее были другие цели и другие заботы. Куда интереснее славы и признания школьнице казались насекомые. Да настолько, что беседы и игры с ровесниками казались скукой. Девочка была уверена, что вырастет и станет энтомологом. В 1979-м семейство переехало в Москву, мама и папа хотели дать дочери лучшее образование и перспективы.

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Несмотря на нынешнюю известность, в школе Наташа Селезнева не была покорительницей сердец, близких друзей она тоже заводить не спешила. Еще накануне выхода легендарного фильма Гусева была невидимкой. Зато днем позже отбоя от заинтересовавшихся уже не было, восторг стал переходить границы. Под окнами стояли толпы, у школы ее поджидали, на тротуарах подбегали, не давая прохода в буквальном смысле. Тогда мама сказала Наташе, что если она будет плохо учиться, то станет актрисой. Намек на кошмарный образ жизни звезды был понят, девочка трудилась в школе и училась на одни пятерки.

Почему ни Наташа, ни ее родители не были готовы к статусу знаменитости? Гусева просто не собиралась играть в кино и не представляла себя кинодивой. В этот проект она попала случайно. Когда маленькая актриса училась в пятом классе, в класс зашел режиссер Павел Арсенов. И выбрал Наталью и нескольких других ребят для участия в десятиминутном фильме «Опасные пустяки» о правилах дорожного движения. Режиссер присутствовал на съемочной площадке, там он и понял, что эта юная красавица с огромными глазами — его идеальная Алиса.

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Как рассказывал в интервью Сергей Николаев, в те времена он был заведующим актерским отделом Киностудии имени Горького, пробы прошли многие девочки, но лидером безоговорочно стала именно Наташа.

«Она хорошо читала стихи, да и вообще она „экранная“ девочка, от природы обаятельная, настоящая. И режиссер, и худсовет сошлись во мнении», — вспоминал он.

Стоит отметить, свалившаяся на Гусеву популярность не сбила ее с курса. Она никогда не хотела быть актрисой, биология казалась куда интереснее. И эту профессию целеустремленная девочка освоила. С 1994 года она работает биохимиком, в резюме красуется запись о работе руководителем производства иммунобиологических препаратов.

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В период съемок Наташа точно исполняла указания режиссера, ведь она была прилежной во всем, за что бралась. Если приходилось тратить много пленки на дубли неудавшихся сцен, девочка сильно нервничала, настолько боялась допустить ошибку. При этом, по воспоминаниям Арсенова, проблем с Гусевой не возникало. Куда больше сложностей доставляли другие дети на площадке. Пока они соображали, чего же хотят взрослые, Алиса научилась не изображать другого человека в кадре, а просто быть собой. Новых друзей, в отличие от своей героини, школьница не нашла. Пока ребята галдели и играли в перерывах, Наташе компанию составляли ее книги.

Наталья Гусева не смогла отказаться от мечты стать биологом

Как только закончились съемки, Наталью Гусеву сразу де позвали сыграть еще одну роль. Все той же Алисы Селезневой, но уже в картине «Лиловый шар». На волне успеха «Гостьи из будущего» фильм собрал полные кинотеатры, но восторга у публики не вызвал. Тогда-то интерес к профессии и остыл. Все дальнейшие предложения актриса отвергала, во всех персонажах она видела угрозу Алисе. Не хотелось портить идеальный экранный образ. Звали Гусеву в ленту «Авария — дочь мента!», и это юной звезде совсем не понравилось. Так, постепенно приглашения сняться в кино прекратились к окончанию школы. Ученица сдала все экзамены на пятерки, поступила на биотехнологический факультет и получила процессиею мечты.

Знаменитость осознанно ушла из художественного творчества, но окончательно связь не оборвала. Первым мужем артистки стал ее фанат Денис Мурашкевич. Когда Наташа была проездом в Белоруссии, откуда родом Денис, к ней в номер принесли очень тяжелую посылку. Кавалер спрятался внутри. Актриса подняла крышку, увидела своего героя, посмеялась. После этого случая ухажер и звезда не встречались несколько лет, но когда это произошло, Мурашкевич был уже проворнее. Он предложил Гусевой стать его женой, и она согласилась.

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У пары появилась дочь. Рождение девочки помешало ее маме отправиться на стажировку во Францию. Осталась. Отец хотел назвать дочку Забавой, а его мама настаивала на имени Алиса. Однако Наталья Мурашкевич (она так и носит фамилию первого мужа) была категорически против. Для наследницы она выбрала имя, похожее на имя своей героини, — Алеся. Повзрослев, дочь «гостьи из будущего» окончила колледж по специальности «Режиссер», в 2018 году она снимала репортаж о фильме «Гостья из будущего» для авторской передачи Андрея Малахова на федеральном канале.

Актриса развелась с мужем в 2001 году. Второго супруга она встретила уже после 40 лет. Ее избранником стал дизайнер Сергей Амбиндер. Он также является арт-директором благотворительного фонда «Русфонд», которым руководит его отец Лев Амбиндер. В 2013 году у пары родилась дочь София. Публике артистка о переменах в личной жизни сообщать не спешила, за нее это сделал однажды бывший муж Денис Мурашкевич.

Дочь как две капли воды похожа на Наталью Гусеву

Всего на счету Натальи Мурашкевич, согласно данным сервиса «Кинопоиск», семь фильмов. В их число входят детские работы, а также эпизоды в сериалах и озвучка. Встретить на светском мероприятии или премьере «Гостью из будущего» вряд ли получится, она крайне редко соглашается на участие в телепередачах или интервью. При этом не выбирает издания или каналы «получше». Ее «нет» звучит одинаково для всех — от рядовых корреспондентов до самых значимых продюсеров и ведущих. Даже хорошим гонораром за пару откровений бывшую артистку не заинтересовать. Она продолжает работать по профессии и своему призванию, роли лучше, чем в далеком 1985-м, ей пока не предложили.

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Старшая дочь Натальи Мурашкевич Алеся, в отличие от нее, совершенно не против популярности и звездного имени. Ей 27 лет, она не достигла больших успехов на телевидении, но покорила интернет. Девушка стала довольно известным стримером, на этом деле зарабатывает, в эфирах перевоплощается в разных героев или гадает на картах таро. Алеся также играет в компьютерные игры, общается с фолловерами, делится историями из жизни и своими увлечениями. А еще она невероятно похожа на маму.

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