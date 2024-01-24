«Оружие, которого нет»: на Украине сделали загадочное заявление о поставках для ВСУ

Что Запад передаст боевикам на этот раз?

Украина в 2024 году получит оружие, которого «еще не было». Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Илларион Павлюк.

«В этом году получим оружие, которого еще нет и которое поможет поражать… логистические узлы», ― сказал он.

Телеканал «Общественное» уточняет, что Павлюк назвал итоги встречи контактной группы по обороне в формате «Рамштайн» продуктивными. В ходе нее Украина, добавил он, получила обещания о поставках «больших пакетов помощи от нескольких государств», а также о наращивании объемов производства боеприпасов и оружия.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналист с Запада сделал жуткий вывод после посещения кладбищ на Украине.