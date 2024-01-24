На Украине сообщили о ликвидации полковника-диверсанта ГУР Олега Бабеля

На территории России был уничтожен полковник Главного управления разведки Украины Олег Бабий, который совершил девять успешных вылазок на территорию РФ. Об этом сообщается на сайте ГУР Минобороны Незалежной.

По данным Киева, 30 августа 2023 группа полковника попала в засаду при возвращении с диверсионного задания в России. При этом не указывается конкретное место. Бабий в составе разведывательной группы якобы преодолел свыше 600 километров по территории нашей страны.

Кроме того, в ГУР сообщили, что группа Бабия, совершая рейд, якобы вывела из строя три российских бомбардировщика Ту-22.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Спустя почти полтора года проведения спецоперации украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня 2023 года. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков. Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков.

Ранее 5-tv.ru писал, что в зоне СВО ликвидирован бывший американский морпех Патрик Брайан. На Украину он уехал летом 2022 года.