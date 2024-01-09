В зоне СВО ликвидирован бывший американский морпех Патрик Брайан

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 80 0

Американец примкнул к ВСУ в качестве наемника.

В зоне СВО ликвидирован бывший американский морпех Патрик Брайан

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. Kyle Talbot

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Тема:
Спецоперация

Бывший американский морпех Патрик Брайан в погоне за деньгами уехал на Украину и нашел свою смерть в зоне спецоперации. О том, что военный был убит, сообщила газета его родного города Паркерсберг The Parkersburg News and Sentinel. Известно, что бывшему морскому пехотинцу было всего 20 лет.

Более подробную информацию о ликвидированном наемнике собрали авторы Telegram-канала TrackANaziMerc, занимающегося отслеживанием иностранцев, примкнувших к рядам ВСУ. Известно, что Патрик Брайан уехал на Украину летом 2022 года, где его распределили в район Харькова. В 2023-м получил ранение под Артемовском, но снова вернулся на передовую, чем и подписал себе смертный приговор. 4 декабря американский «солдат удачи» был ликвидирован ВС России на левом берегу Днепра.

На Украине ликвидирован пилот истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet

На Украине в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса ликвидировано почти шесть тысяч иностранных наемников. Такие данные приводит Минобороны РФ. Всего в зону СВО прибыло более 13, 5 тысячи наемников, которые присоединились к ВСУ. Подавляющее большинство из них (8,5 тысячи) из Европы. За время боевых действия сбежало 5600 легионеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему наемники массово бегут с Украины.

Тема:
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В зоне СВО ликвидирован бывший американский морпех Патрик Брайан

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