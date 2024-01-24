Предполагаемая дочь Пеле требует эксгумации его тела

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 40 0

Предполагаемая дочь Пеле требует эксгумации его тела ради теста ДНК

Предполагаемая дочь Пеле требует эксгумации его тела

Фото: www.globallookpress.com / firo sportphoto

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Женщина получила результаты первой генетической экспертизы, но осталась недовольна.

Мария ду Сокорро Азеведу, которая называет себя дочерью легендарного бразильского футболиста Пеле, требует эксгумации его тела, чтобы доказать их родство. Как сообщает издание O Tempo, соответствующее ходатайство в суд женщина подала после того, как тест ДНК не установил их родство.

Иск об установлении отцовства 60-летняя Мария подала еще при жизни футболиста. Он допускал, что у него есть старшая дочь и согласился сделать тест ДНК, но не успел, скончавшись 29 декабря 2022-го в возрасте 82 лет. Однако свою волю указал в завещании, после обнародования которого двое его детей Эдиньо Насименту и Флавия Кристина согласились пройти тест, но результат оказался отрицательным.

Тем не менее, Азеведу уверена в своей правоте и теперь требует новой генетической экспертизы, но уже непосредственно с предполагаемым отцом, поэтому просить суть эксгумировать тело футболиста. Адвокаты вдовы Пеле Марсии Аоки считают такую меру необоснованной и уверены, что прошение будет отклонено.

Пеле — единственный трехкратный чемпион мира по футболу. В составе национальной бразильской сборной футболист провел 92 матча и забил 77 мячей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер легендарный футболист и тренер немецкой сборной Франц Беккенбауэр.

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