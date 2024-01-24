Грязнее унитаза: какую опасность несут губки для мытья посуды

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 50 0

Биотехнолог Золотарева: поролоновую губку для мытья посуды меняют раз в неделю

Грязнее унитаза: какую опасность несут губки для мытья посуды

Фото: www.globallookpress.com / Hagen Zapf

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И почему необходимо иметь сразу несколько поролоновых принадлежностей для одной кухни?

Поролоновые губки для мытья посуды являются отличной средой для размножения опасных бактерий, более того, их поверхность содержит в 200 тысяч раз больше микроорганизмов, чем сиденье унитаза. Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала изданию Газета.ру, какие именно бактерии там «живут» и как избежать опасности.

По словам эксперта, размножению бактерий на губке способствует ее пористая структура, которая «вбирает» в себя остатки пищи и жиры. В итоге там образуются энтеробактерии, то есть кишечные палочки, стафилококки, дрожжи и плесень.

А особую опасность вызывают клебсиеллы, которые являются причиной многих серьезных заболеваний. Например, они могут вызвать болезни дыхательных путей, в том числе бронхит и даже пневмонию, а также поражение слизистых, мозговой оболочки и суставов.

«Клебсиеллы опасны не только тем, какие именно болезни они могут провоцировать, но и развитием у них резистентности — устойчивости к антибиотикам» — подчеркивает специалист.

Чтобы избежать опасности для здоровья своей семьи, Золотарева советует менять губку раз в неделю, а еще лучше — завести сразу несколько, чтобы использовать отдельную для мытья посуды, кухонных поверхностей, овощей и фруктов.

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