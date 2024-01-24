«Соответствует возрасту»: Федосеева-Шукшина ответила на слухи о необратимой болезни

В прошлом году 85-летняя актриса перенесла инсульт, после которого долго восстанавливалась. На днях ряд источников сообщил о резком ухудшении ее состояния.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина прокомментировала слухи о необратимой болезни суставов, которую ей «диагностировали» некоторые Telegram-каналы. По словам знаменитости, ее состояние соответствует ее возрасту — в 85 лет мало кто не жалуется на боли в теле. Однако о серьезной патологии речи не идет.

«Нет у меня никакого остеопороза, есть мои 85 лет и соответствующее этому возрасту состояние суставов, которое я сейчас поддерживаю различными процедурами», — поделилась она в беседе с KP.RU.

Федосеева-Шукшина удивлена, откуда СМИ достают подобную пугающую информацию. Она отметила, что боль в суставах присуща всем стареющим людям, а возраст рано или поздно настигает каждого, его не избежать никакими способами.

Артистка добавила, что на самом деле чувствует себя не старше 50 лет. Столь хорошее расположение духа ей помогает поддерживать дочь Ольга, которая всегда рядом в трудную минуту.

Известно, что в 2023 году Лидия Николаевна пережила инсульт, после которого долго восстанавливалась. Ольга перевезла знаменитую мать за город, где свежий воздух и забота помогли ей прийти в норму.

Авторы статьи также пишут, что Федосеева-Шукшина действительно занимается своим здоровьем, в том числе суставами. Одна из процедур, которую она делает — это инъекции гиалуроновой кислоты, питающие хрящи и делающие их более подвижными.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты подробности состояния госпитализированной Валентины Талызиной.