«При первой возможности»: Орбан призвал принять Швецию в НАТО

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 34 0

Орбан призвал скорее ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО

«При первой возможности»: Орбан призвал принять Швецию в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Henrik Montgomery/Tt

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Заявку страна подала еще в 2022 году.

Венгрия призвала ратифицировать членство Швеции в НАТО. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан в разговоре с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

«Я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать парламент проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой возможности», — написал Орбан в соцсети X.

Напомним, Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации России. В апреле 2023 года обращение Хельсинки было одобрено, страна стала участницей блока, но Стокгольм в «клуб» не принимали — турецкая и венгерская сторона не давали своего согласия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что путь Швеции в НАТО будет открыт только после принятия его страны в Евросоюз. Она является кандидатом на вступление в ЕС с 1999 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение властей Турции одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО является суверенным решением республики.

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