Песков назвал суверенным решение Турции принять Швецию в состав НАТО

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Стокгольм официально пытается попасть в блок с весны 2022 года.

Песков назвал суверенным решение Турции принять Швецию в состав НАТО

Фото: Yves Herman / ТАСС

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Решение властей Турции одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО является суверенным решением республики. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

«Турция является членом Североатлантического альянса. <…> Это суверенное решение Турции», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Турция имеет свои обязательства перед союзниками по блоку и отдельные переговорные процессы с ними.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации России. В апреле 2023 года обращение Хельсинки было одобрено, страна стала участницей блока, но Швецию в «клуб» не принимали — турецкая и венгерская сторона не давали своего согласия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что путь Швеции в НАТО будет открыт только после принятия его страны в Евросоюз. Она является кандидатом на вступление в ЕС с 1999 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

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