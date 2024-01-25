«Чтобы утилизировать»: какие «чудо-вертолеты» Германия сбагрила на Украину

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 13 0

Политолог Кошкин: Германия передала ВСУ списанные вертолеты

Фото, видео: www.globallookpress.com / Norbert Fellechner via www.imago; Личный архив Андрея Кошкина; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Незалежной даже пришлось заплатить за устаревшую технику, говорит эксперт.

Украина имеет опыт использования списанной западной техники, вертолеты Sea King Mk41 не станут исключением. Об этом 5-tv.ru заявил военный политолог Андрей Кошкин.

Он отметил, что вертолеты из предыдущих поставок Великобритании использовались в спасательных целях. В этот раз старые образцы отдала Германия — при этом техника, несмотря на возраст, остается довольно надежной, говорит эксперт.

«Правда, они списали эту надежную машину уже со своих боевых средств. То есть они уже не рассчитывают на нее. Но при этом мы видим, что Mk41 должны послужить Украине. Не секрет, что Украине все передают на вооружение боевую технику, которая вышла из строя для того, чтобы утилизировать на поле боя», — заявил Кошкин.

Вертолет морально устарел по сравнению с современными образцами. При этом специалист подчеркнул, что Украина могла заплатить за эту партию определенную сумму денег.

Черное море под надежной защитой: лучшее видео из зоны СВО

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО сбили украинский Ми-8 в районе Тягинки Херсонской области.

Тема:
Спецоперация
25 янв
«Это мошенничество»: куда Зеленский сбежит с Украины после окончания конфликта
25 янв
Шок для всех: Лавров в ООН раскрыл звериную сущность Украины
25 янв
«Наслаждайтесь ответами»: Захарова заткнула журналистку BBC на пресс-конференции Лаврова
25 янв
Все ради ВСУ: вскрылся план Британии по закупке ракет у Германии
25 янв
Разбор трагедии по минутам: как ВСУ сбили Ил-76 с пленными в Белгородской области
25 янв
«Я дал поручение»: Зеленский впервые высказался о крушении Ил-76
25 янв
Удавка затянулась: опасения Зеленского начинают сбываться
24 янв
Что происходит? Зеленский резко изменил график после крушения Ил-76
24 янв
Раскрыты имена украинских военнопленных с борта разбившегося Ил-76
24 янв
«Нас кинули»: погибшие в Ил-76 пленные ВСУ еще при жизни поняли сущность Украины
Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.28
0.36 96.17
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:00
«Чтобы утилизировать»: какие «чудо-вертолеты» Германия сбагрила на Украину
4:49
«Движение в нужную сторону»: за что в России артисты получают премии в области культуры
4:36
«Двух мутаций достаточно»: откуда человечество настигнет «болезнь X»
4:24
«Это мошенничество»: куда Зеленский сбежит с Украины после окончания конфликта
4:09
Игрушечные войска: в Британии сделали унизительное признание об армии
3:49
Американский сенатор Пол обрушился на конгрессменов из-за России

Сейчас читают

Европа нарвалась не на тот спрос: в ЕС стали потреблять больше газа, но не те
Раскрыта подноготная седьмого брака Алибасова с молодой помощницей
«Теперь они знают, что их ждет дома»: политолог о последствиях трагедии Ил-76
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса