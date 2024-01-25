Мечты о Лиге чемпионов: куда Мбаппе хочет перейти летом 2024 года

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 19 0

Bild: футболист ПСЖ Мбаппе перейдет в «Реал» летом 2024 года

Мечты о Лиге чемпионов: куда Мбаппе хочет перейти летом 2024 года

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Футболист нацелился на зарплату в районе 70 миллионов евро в год.

Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе хочет перейти в мадридский «Реал» летом 2024 года. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, спортсмен наконец хочет выиграть Лигу чемпионов. При этом Мбаппе планирует зарабатывать в «Реале» 70 миллионов евро в год.

Однако СМИ уже сообщали, что «сливочные» готовы предложить французу в районе 35 миллионов евро в год до уплаты налогов. Мбаппе выступает за парижан с 2018-го, а трансферная сага с переходом в «Реал» тянется с 2022-го.

Действующее соглашение форварда с командой рассчитано до 2024 года с опцией пролонгации на сезон. Мбаппе — чемпион мира-2018 в составе сборной Франции, победитель Лиги Наций, а также шестикратный чемпион Франции в составе ПСЖ и «Монако».

Ранее 5-tv.ru писал, что выдающийся аргентинский футболист Лионель Месси стал лучшим игроком XXI века по версии FourFourTwo. Другая звезда мирового футбола, Криштиану Роналду, занял второе место, а тройку лидеров замкнул чемпион мира в составе испанской сборной Андрес Иньеста.

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