На Украине сообщили о серии взрывов в Одессе

Информацию о взрывах первыми публиковали Telegram-каналы и СМИ.

Серия взрывов прогремела в Одессе. Об этом сообщило в Telegram-канале издание «Думская».

«В центре слышен взрыв! Громко в Одессе!» — написали в публикации.

По данным журналистов, в городе работает система ПВО.

Глава ОВА Одессы Олег Кипер подтвердил информацию об ударе, сообщив о повреждениях инфраструктуры и пожарах. Пользователи соцсетей и Telegram-каналы публикуют видео с пожарами.

В настоящий момент в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях действует режим воздушной тревоги.

В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

Первый теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября 2022 года. Там произошел подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета.

После этого Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

В ночь на 17 июля 2023 года два украинских беспилотных надводных аппарата атаковали Крымский мост. По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по статье о теракте. Во вторник, 18 июля, в Минобороны заявили, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.