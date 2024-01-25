«Мне даже стыдно»: Митя Фомин публично извинился за свое хамское поведение

Артист решил уладить конфликт со знаменитым модным экспертом и снова не угодил — его обвинили в недостаточной искренности. И снова в хамстве.

Певец Митя Фомин ступил на скользкую дорожку публичных извинений и не попал в цель. Он решил урегулировать конфликт со звездным стилистом и телеведущим Александром Роговым, но в итоге навлек на себя еще большее недовольство, только теперь уже со стороны подписчиков в соцсетях. О скандале сообщается в материале издания dni.ru. Оказывается, проблемы в отношениях между артистом и стилистом начались еще летом прошлого года.

Александр Рогов, который славится едкой манерой обсуждать туалеты знаменитостей и обращать внимание на модные провалы селебрити, в 2023 году составил лист безвкусицы. В списке карателя от-кутюр оказались многие известные личности, в их числе и Митя Фомин. В интервью Лауре Джугелия певец снова вспомнил о черном списке Рогова и мощно прошелся по самому стилисту. Назвал, например, «располневшей теткой средних лет», которая отвратительно выглядит и безобразно одевается.

В общем, парни наехали друг на друга в предельно грубой форме, а причиной стало, обобщенно говоря, платье. Но спустя несколько дней Фомин все же задумался, стоило ли так жестко и эмоционально реагировать на замечание модного эксперта. И пришел к выводу, что не стоило. Чтобы исправить ошибку и вернуть себе затерявшееся в оскорблениях благородство, он по доброй звездной традиции записал оправдательное видеообращение и опубликовал его в личном блоге.

Рогов воздержался от ответа на оскорбления. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

«Я не смотрел тот эпизод, который себе позволил. Мне даже стыдно, честно говоря. Я не читал и не хочу читать, что говорит Саша. Но в любом случае хотел бы извиниться», — сказал артист.

В ролике Фомин называл Рогова уважаемым специалистом и даже подчеркивал, что всем российским модникам и тем более артистам полезна помощь стилиста. И призвал профессионалов почаще высказывать в его адрес «здравую критику». Вот только перед записью певец не успел дожевать то, что ел, и извинения в итоге выглядели не очень искренними. В комментариях фолловеры Фомина указали на плохие манеры и отметили — совсем не похоже, что в нем внезапно проснулось то самое уважение к Рогову.

Тем не менее Митя Фомин часть своего негласного звездно-конфликтного договора выполнил. Осталось только Александру Рогову принять «недожеванные» извинения. И, пожалуй, от греха подальше, вычеркнуть ранимого артиста из всех своих списков.

Ранее, писал 5-tv.ru, Митя Фомин официально объявил поиски достойной жены.

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