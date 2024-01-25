Лавров прокомментировал переговоры США с Турцией по заходу в Черное море кораблей

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 20 0

Глава МИД Лавров: Турция не изменит правил захода военных кораблей в Черное море

Лавров прокомментировал переговоры США с Турцией по заходу в Черное море кораблей

Фото: Пресс-служба Черноморского флота / ТАСС

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Министр иностранных дел России усомнился в инициативе Штатов.

Пентагон не сможет добиться от турецких властей изменений правил для захода военных кораблей в Черное море. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Не так давно Селеста Уолландер, помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности, заявила, что в регионе необходимо добиться «благоприятной среды».

Лавров же напомнил, «турецкие коллеги» неоднократно повторяли, что будут строго руководствоваться положениями конвенции Монтре о статусе проливов, которая была принята в 1936 году. Она закрепила суверенитет Турции над Босфором и Дарданеллами и установила право запрещать или ограничивать проход военных судов.

Политический деятель высказал предположение, что представители штаб-квартиры Министерства обороны США будут стараться добиться смягчения режима проливов по сравнению с нынешними требованиями, когда в условиях военных действий военные корабли не прибрежных стран не заходят в Черное море.

Министр усомнился в данной инициативе, считая, что она не сможет привести к особым результатам.

«Я не думаю, что это у них получится», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лавров в ООН раскрыл звериную сущность Украины.

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