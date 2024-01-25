Только за последние девять месяцев из армии Незалежной сбежали свыше 4,6 тысяч мужчин.

Уклонение от службы в Вооруженных силах Украины может привести к тому, что пострадает семья боевика. Какие последствия такой беглец может на себя навлечь рассказал военнослужащий 56 бригады ВСУ Пиночет. Он служит в добровольческом подразделении с 2014 года.

«Последствия будут. Не сейчас, не завтра, но будут. И от этих последствий, в первую очередь, будет страдать твоя семья», — сказал он в интервью каналу hromadske.

Боевик подчеркнул, что в украинской армии стараются бороться с уклонением от службы, пытаются вернуть человека, связываются с ним и призывают: «Подумай о семье». По словам Пиночета, в его подразделении все мечтают исключительно об отдыхе. Многие боевики не возвращаются в войска после того, как съездили домой на побывку.

Спецоперация России на Украине и ситуация в ВСУ

О начале спецоперации на Украине объявил 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин. Это решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины.

Тем временем на Украине действует всеобщая мобилизация, она началась еще в феврале 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Спустя почти полтора года проведения СВО украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков.

Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков. В конце 2023 года сам главком ВСУ Валерий Залужный признал провал контрнаступления. Такое заявление, к слову, сильно разгневало Зеленского. Тем не менее в декабре стало известно, что Киев готовится к еще одному контрнаступлению в 2024 году.

Кроме того, в Киеве заявляли, что украинских дезертиров в тюрьме накопилось на две бригады ВСУ. Только за девять месяцев 2023 года из армии сбежали 4 638 боевиков. Мужчины симулируют болезни и вообще делают все, чтобы не идти на передовую. И это наряду с потерями в ВСУ, а также усталостью от них и боевых действий в целом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, спасут ли Украину женские подразделения ВСУ.