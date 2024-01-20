Разжалобит ли Незалежная такой ротой США и их союзников?

Женщины служат во многих армиях мира, но их не должно быть в штурмовых подразделениях, где на себе бойцы тащат боекомплект и 40 килограммов амуниции. А киевский режим, создавая женские подразделения ВСУ, стремится компенсировать недостаток личного состава и техники. Сама идея выглядит по-идитски, подчеркнул директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин в интервью KP.RU.

«ВСУ просто используют остатки ресурсов, которые у нее есть. Это неподготовленные резервы, в том числе поздневозрастные категории, инвалиды, женщины. Подождите, еще и детей начнут призывать… Это мясо, которым можно компенсировать недостаток личного состава и военной техники», — заявил он.

Украина не сможет таким образом разжалобить Соединенные Штаты и Евросоюз, ведь Западу и нужно, чтобы Киев использовал все резервы до последнего, считает профессор. Создание женской роты — это признак агонии, которая может длиться месяцами.

Подберезкин также уверен, что столкновение наших бойцов с женщинами-боевиками не станет психологической проблемой, поскольку они даже не увидятся. Сейчас в основном потери происходят от артиллерии и высокоточного оружия.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. В Незалежной ее ласково называют «могилизация». За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Недавно глава Минобороны Украины Рустем Умеров случайно раскрыл, сколько женщин хотят мобилизовать в стране. В частности, он опубликовал в сосцсетях пост, где отчитался о статистике в ВСУ и планах на ближайшее время. В том числе министр рассказал о покупке комплектов женской формы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в российских войсках рассказали о женской роте ВСУ, которую заметили на кременском участке фронта в Донбассе. Такое подразделение состоит из добровольцев и называется К-2, оно принадлежит 54-й бригаде армии Украины.