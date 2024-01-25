Неизвестная жена Шепелева: у телеведущего был брак до Фриске

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 26 0

Первый брак Дмитрия Шепелева с Анной Таболиной продлился меньше месяца

Неизвестная жена Шепелева: у телеведущего был брак до Фриске

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Сейчас для шоумена отметка в паспорте не имеет никакого значения.

Известный ведущий Дмитрий Шепелев празднует свой 41-й день рождения. После трагичной истории любви с Жанной Фриске он сумел заново обрести счастье — уже несколько лет живет с архитектором и дизайнером Екатериной Тулуповой.

Расписываться они не торопятся, но вместе воспитывают десятилетнего сына Платона от умершей возлюбленной, которая так же никогда не была его официальной женой.

Тем не менее, один штамп в паспорте у Шепелева был еще до Фриске. Об этом пишет издание dni.ru.

Телеведущий женился совсем молодым. Этот опыт оказался не самым удачным. Дмитрий встречался с коллегой Анной Таболиной около семи лет. Он признавался, что не горел желанием жениться — у него были другие цели. Однако избранница хитростью заставила отчаявшегося Дмитрия пойти в ЗАГС.

Ведущий почти сразу понял, что совершил ошибку. И уже через месяц развелся с новоиспеченной женой. Карьера тогда была для него на первом месте.

К счастью, у Анны все сложилось хорошо. У нее сейчас счастливый брак с мужем-бизнесменом и есть дети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шепелев увез десятилетнего сына Фриске далеко от дома.

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