Неизвестная жена Шепелева: у телеведущего был брак до Фриске

Сейчас для шоумена отметка в паспорте не имеет никакого значения.

Известный ведущий Дмитрий Шепелев празднует свой 41-й день рождения. После трагичной истории любви с Жанной Фриске он сумел заново обрести счастье — уже несколько лет живет с архитектором и дизайнером Екатериной Тулуповой.

Расписываться они не торопятся, но вместе воспитывают десятилетнего сына Платона от умершей возлюбленной, которая так же никогда не была его официальной женой.

Тем не менее, один штамп в паспорте у Шепелева был еще до Фриске. Об этом пишет издание dni.ru.

Телеведущий женился совсем молодым. Этот опыт оказался не самым удачным. Дмитрий встречался с коллегой Анной Таболиной около семи лет. Он признавался, что не горел желанием жениться — у него были другие цели. Однако избранница хитростью заставила отчаявшегося Дмитрия пойти в ЗАГС.

Ведущий почти сразу понял, что совершил ошибку. И уже через месяц развелся с новоиспеченной женой. Карьера тогда была для него на первом месте.

К счастью, у Анны все сложилось хорошо. У нее сейчас счастливый брак с мужем-бизнесменом и есть дети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шепелев увез десятилетнего сына Фриске далеко от дома.