Экстремальные условия: Шепелев увез десятилетнего сына Фриске далеко от дома

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 58 0

Дмитрий Шепелев рассказал об отдыхе с семьей на Русском Севере

Экстремальные условия: Шепелев увез десятилетнего сына Фриске далеко от дома

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Понравились ли Платону каникулы в морозном регионе?

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о том, как провел новогодние праздники. Из морозной Москвы он увез возлюбленную Екатерину и наследников в еще более экстремальные условия. Семья провела выходные на Русском Севере — Архангельской области. Об этом пишет портал 7Дней.ru.

Отмечается, что они проживали в местном гостиничном комплексе. Все каникулы там стояли холода в районе минус 30 градусов. Как отметил Дмитрий, несмотря на такую погоду, досуг им пришелся по душе. Экс-муж покойной певицы Жанны Фриске воспитывает двоих сыновей — Платона и Тихона, а также приемную дочь Ладу.

«Дети сначала сильно в шоке были от мороза. На самом деле Платон — единственный из троих, кто получил удовольствие. Остальные выбирались на полчаса и снова прятались в дом. Не привыкли», — сообщил актер.

Дмитрий Шепелев увез десятилетнего сына Фриске далеко от домаДмитрий Шепелев увез десятилетнего сына Фриске далеко от дома. Фото: Instagram* / dmitryshepelev

Он также поделился, что мороз на севере ему понравился больше московского из-за сухости.

Ранее 5-tv.ru писал, почему отец Фриске отказывается судиться с Шепелевым из-за внука.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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