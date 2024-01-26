Они пережили блокаду: двух живущих во Франции россиянок наградили в Париже

Почетные знаки Наталии Валерьевне Щербине и Нелли Владимировне Губко вручил наш посол Алексей Мешков.

В Париже в преддверии 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады наградили двух живущих во Франции россиянок, переживших самые страшные дни в истории города. Торжественная церемония прошла в Русском доме науки и культуры.

Почетные знаки Наталии Валерьевне Щербине и Нелли Владимировне Губко вручил наш посол Алексей Мешков. Он отметил, что дело сохранения памяти о подвиге советского народа — очень важное на фоне попыток отдельных государств на Западе переписать историю Второй мировой войны и оправдать современных последователей нацизма.

Российский дипломат в эксклюзивном интервью «Известиям» напомнил, что 80 лет назад Париж и Москва были союзниками и стремились к одной общей цели — победе над фашизмом.

«Наши французские коллеги тоже принимали активное участие в достижении этой победы. И сегодня мы все всегда вспоминаем и генерала де Голля, и „Нормандию-Неман“, эскадрилью, поэтому это неслучайно, что во французском обществе сохраняется память и об этом», — сказал дипломат.

Почетные знаки «В честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады», которые специально учредили к памятной дате, были направлены в 39 стран для вручения нашим живущим за рубежом соотечественникам. Помимо Парижа, церемонии награждения также уже прошли в Берлине и Бишкеке.

Ранее 5-tv.ru писал, что ветераны со всего мира прибывают в Петербург к годовщине освобождения от блокады.