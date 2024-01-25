Ветераны со всего мира прибывают в Петербург к годовщине освобождения от блокады

Эфирная новость 33 0

Северная столица, а вместе с ней и вся страна, готовится отметить 80-летие полного освобождения города от немецких захватчиков.

Фото, видео: Александр Демьянчук / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда

К годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Петербург прибывают ветераны, живущие за рубежом. Сегодня, несмотря на политическую обстановку, в Северную столицу приехали блокадники из Литвы, Латвии и Эстонии. Они станут почетными гостями на праздничных мероприятиях, которые пройдут в городе на этой неделе.

«Мы все сожгли, что у нас было. И только была железная кроватка наша детская. Ничего же не было, мы не могли выходить. Нас закрывали, соседи. Потом начали умирать все в квартире», — рассказывает пережившая блокаду Валентина Сабурская.

О подвиге Ленинграда и его жителей во время блокады в преддверии праздника напоминают даже изображения на фасадах зданий. На десяти домах появились световые проекции архивных фотоснимков исторического салюта 1944 года и детских рисунков, посвященных битве за город. Увидеть их можно будет каждый вечер до конца января.

В Петербурге сегодня сложно найти семью, которую трагедия блокады обошла стороной. По разным данным, за эти 872 дня в городе погибли около полутора миллионов человек. Северная столица с трепетом готовится встречать памятную дату.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ленинградский зоопарк пережил блокаду.

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда
24 янв
«Героическая неделя» стартовала на стенде Петербурга на выставке «Россия»
21 янв
«Стонала Нева. Мы знали, что бой идет»: как был совершен прорыв блокады Ленинграда
18 янв
Искра надежды: как 81 год назад был совершен героический прорыв блокады Ленинграда
17 янв
Световые проекции противотанковых ежей украсят Петербург в честь снятия блокады
19 сент
Путин подписал указ о выплате защитникам и блокадникам Ленинграда
9 авг
Блокадникам и защитникам Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей
30 янв
В Петербурге прошел марафон «Дорога жизни» в память о защитниках Ленинграда
29 янв
Неуязвимых — нет: 80 лет назад на Восточном фронте появились немецкие «Тигры»
27 янв
Праздничный салют к 79-летию снятия блокады Ленинграда: прямая трансляция
27 янв
В Петербурге отмечают годовщину снятия блокады Ленинграда
-1° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.28
0.36 96.17
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:20
У следствия нет претензий к владельцу самолета Falcon 10, рухнувшего в Афганистане
19:02
Неизвестная жена Шепелева: у телеведущего был брак до Фриске
18:44
Владимир Путин объявил о повышении МРОТ в 2024 году
18:30
Смертельный напиток: чай в пакетиках может вызывать рак
18:22
Пограничники Финляндии задержали 18 человек на закрытой границе с Россией
18:16
«Перевели на 50 языков»: музыкальный критик назвал самые знаковые песни Высоцкого

Сейчас читают

Врачи предупредили об опасности ношения узкой одежды
Трагедия в «новой» Москве: чем удивит свежая киноверсия «Мастера и Маргариты»?
«Пыталась опорочить»: суд Москвы принял иск Киркорова против Успенской
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса