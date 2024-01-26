Братьям — не меньшее: россияне смогут получить налоговый вычет за лечение животных

Эфирная новость 38 0

Россияне смогут получить налоговый вычет на лечение животных

Фото, видео: www.globallookpress.com / Melissa Lyttle; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Что для этого необходимо и какие выплаты смогут получить хозяева?

В России хотят ввести налоговый вычет за лечение домашних животных. Как пишут «Известия», проект закона подготовила группа парламентариев.

У трети россиян питомцы болеют не реже раза в год. И люди тратят немалые деньги на их лечение и вакцинацию.

Кроме того, появление нового налогового вычета станет хорошим стимулом для регистрации кошек и собак. Эта мера поможет привлечь к ответственности хозяев животного, которое напало на человека.

Инициативу уже поддержали заводчики. Но экономисты сильно сомневаются, что в нынешних условиях государство будет делать такие налоговые послабления.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума предложила приравнять животных к пассажирам после трагичной истории кота Твикса. Сейчас домашние питомцы при перевозке в транспорте, с юридической точки зрения, приравниваются к имуществу пассажира.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.66
0.38 96.64
0.47
Займитесь делами: китайский гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Последние новости

16:44
Новые сигналы светофора: как изменятся ПДД в 2024 году
16:43
Следователи установили точку пуска ракеты по самолету Ил-76
16:39
МВД предложило лишать водительских прав за устройства, скрывающие номера авто
16:36
«Перспективы есть»: как в России модернизируют ракету «Оникс»
16:28
Мамин бизнесмен: 11-летний сын Ольги Кузьминой начал самостоятельно зарабатывать
16:23
Счастливое начало года: телеведущая Елена Север стала бабушкой

Сейчас читают

На пороге гражданской войны: Техас бросил вызов федеральным властям США
Звезда фильма «Стиляги» вызвал полицию после получения неизвестной посылки
«Было очень холодно»: пилот Falcon 10 о том, как удалось посадить самолет
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса