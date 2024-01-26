Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

С кем он встретится в решающем матче?

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

Фото: Reuters / ELOISA LOPEZ

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Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл представителя ФРГ Александра Зверева в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Россиянин был посеян под третьим номером.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Медведева. В финале он встретится с итальянским теннисистом Янником Синнером.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что итальянец Янник Синнер победил в полуфинальном матче Открытого чемпионата Автралии по теннису, обыграв серба Новака Джоковича.

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