Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл представителя ФРГ Александра Зверева в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Россиянин был посеян под третьим номером.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Медведева. В финале он встретится с итальянским теннисистом Янником Синнером.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что итальянец Янник Синнер победил в полуфинальном матче Открытого чемпионата Автралии по теннису, обыграв серба Новака Джоковича.