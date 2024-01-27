Картина о риске и героизме: назван лучший фильм 2023 года

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Премию «Золотой орел» за «Лучший игровой фильм» получил «Снегирь»

Картина о риске и героизме: назван лучший фильм 2023 года

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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По словам продюсера этого фильма Сергея Сельянова, успех картины в том, что в ней зритель увидел себя и свой народ.

В номинации «Лучший игровой фильм» премии «Золотой орел» победила картина «Снегирь» режиссера Бориса Хлебникова. Победителя объявил генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, а награду получил продюсер фильма Сергей Сельянов.

«Тронут и горд как участник этого проекта вниманием академиков к этой картине. Я считаю, видимо, вместе с вами, что Борис Хлебников вырос до большой национальной величины, большого национального художника», — сказал Сельянов, получая награду.

По его словам, успех картины в том, что в ней зритель увидел себя и свой народ. При этом публика в зале удивилась, что награда досталась не фильму «Вызов». Хотя он был один из самых долгожданных, а также рекордсменом по вложениям, по отчаянной смелости режиссера и актрисы Юлии Пересильд, которая ради роли отправилась в космос.

Фото: Кадр из к/ф «Снегирь», реж. Борис Хлебников, 2023 г.

В фильме «Снегирь» за основу был взять роман Георгия Владимова «Три минуты молчания». По сюжету российские рыбаки Никита и Максим, нарушив приказ капитана, все же рискнули и спасли норвежских рыбаков, судно которых в шторм терпело крушение.

В картине сыграли Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников, Олег Савостюк, Сергей Наседкин, Анатолий Попов, Михаил Кремер и Владимир Лукяньчиков.

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