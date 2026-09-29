«Дань памяти»: вдова Михаила Круга одобрила фильм о жизни шансонье

Вдова Михаила Круга одобрила фильм о жизни шансонье

Вдова певца Михаила Круга Ирина поддержала создание биографического фильма о супруге, который готовит кинокомпания братьев Андреасян. Об этом артистка рассказала Газета.ру.

По словам Ирины Круг, решение о съемках байопика семья обсуждала с создателями проекта еще до начала подготовки картины. Выход фильма планируется в 2027 году — к юбилейной дате музыканта.

«Проект не входил в стадию подготовки без нашего одобрения — решение о создании байопика изначально обсуждалось с семьей. <…> Мы воспринимаем эту картину как дань его памяти, возможность еще раз рассказать о нем», — сказала Ирина.

Певица отметила, что воспринимает будущий фильм как возможность рассказать широкой аудитории о жизни и творчестве Михаила Круга. Она также подчеркнула, что доверяет режиссеру Сарику Андреасяну и знакома с его работами.

Главным условием для семьи, по словам Ирины Круг, является достоверное изображение артиста на экране. В картине хотят показать не только творческий путь музыканта, но и его жизнь за пределами сцены.

Съемки фильма планируют начать в 2026 году. Авторы проекта намерены показать разные периоды жизни шансонье — от детства до последних дней.

Михаил Воробьев, известный под псевдонимом Михаил Круг, родился и вырос в Твери. Популярность к нему пришла в 1994 году после выхода альбома «Жиган-Лимон». В ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года на музыканта напали неизвестные. Круг получил огнестрельные ранения и позже скончался в больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Михаила Круга Александр и его избранница Ульяна Сытинова устроили свадебное торжество. Пара официально зарегистрировала отношения еще летом 2025 года, однако праздничное мероприятие решила провести позже. История отношений Александра и Ульяны началась после их знакомства на федеральном телеканале. Девушка стала участницей шоу, где боролась за внимание артиста, после чего между ними завязались отношения.

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