Двое детей погибли при пожаре в двухэтажном доме в Красноярском крае

Также пострадала пенсионерка. Возбуждено уголовное дело.

Пожар произошел в городе Канске в частном двухэтажном жилом доме, в результате чего два человека погибли и еще один пострадал. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Начался пожар в 4:12 (0:12 мск) 27 января. По прибытии пожарных на место весь первый этаж был в огне, а второй оказался задымлен.

Примерно в 8:49 (4:49 мск) пожар удалось потушить на площади 60 квадратных метров. Ликвидацией занимались семь единиц техники и 21 человек личного состава. Причины пожара устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа.

«От отравления угарным газом погибли двое детей 17 и десяти лет, пожилая женщина получила ожоги, ее госпитализировали», — говорится в сообщении.

По факту гибели, предварительно, десятилетней девочки и мальчика в возрасте 17 лет краевые следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на днях вспыхнул мощный пожар в Красноярском крае. Более 40 человек эвакуировали из здания цеха по производству аэролодок.