Двое детей погибли при пожаре в двухэтажном доме в Красноярском крае

|
Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

МЧС: двое детей погибли при пожаре в красноярском Канске

Фото, видео: Telegram / Официальный канал ГУ МЧС России по Красноярскому краю / mchskrsk; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Также пострадала пенсионерка. Возбуждено уголовное дело.

Пожар произошел в городе Канске в частном двухэтажном жилом доме, в результате чего два человека погибли и еще один пострадал. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Начался пожар в 4:12 (0:12 мск) 27 января. По прибытии пожарных на место весь первый этаж был в огне, а второй оказался задымлен.

Примерно в 8:49 (4:49 мск) пожар удалось потушить на площади 60 квадратных метров. Ликвидацией занимались семь единиц техники и 21 человек личного состава. Причины пожара устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа.

«От отравления угарным газом погибли двое детей 17 и десяти лет, пожилая женщина получила ожоги, ее госпитализировали», — говорится в сообщении.

По факту гибели, предварительно, десятилетней девочки и мальчика в возрасте 17 лет краевые следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на днях вспыхнул мощный пожар в Красноярском крае. Более 40 человек эвакуировали из здания цеха по производству аэролодок.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:03
Комбинация и яркость: какие ювелирные украшения входят в моду зимой 2024 году
10:45
Церемония на Пискаревском кладбище в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда: прямая трансляция
10:44
Все позади: упавшую на соревнованиях фигуристку Симонову выписали из больницы
10:26
Двое детей погибли при пожаре в двухэтажном доме в Красноярском крае
10:08
Факелы на Ростральных колоннах зажгли в Петербурге в честь 80-летия снятия блокады
10:00
Так работает ЗРК «Тор-М2»: лучшее видео из зоны СВО за день

Сейчас читают

«Не было в нашем десятилетии»: Олешко о том, как изменилось российское кино
«Нет незаменяемых»: звезда «Ранеток» Янина Студилина высказалась об уехавших артистах
Раскрыта причина смерти звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Саюталина
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса