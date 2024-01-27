СК начал проверку после нападения на корреспондента «Известий»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 57 0

Инцидент произошел в Подмосковье на семинаре известного блогера и коуча Инны Тлиашиновой.

СК начал проверку после нападения на корреспондента «Известий»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Zurab_Javakhadze

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Главное Следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Московской области начало доследственную проверку после нападения на съемочную группу «Известий» в Подмосковье во время подготовки специального репортажа по теме российской блогосферы. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Инцидент произошел 27 января. Съемочная группа отправилась на мероприятие «Инна Ленд», которое организовала известный блогер Инна Тлиашинова в коттедже. Нападение произошло, когда корреспондент «Известий» Наталия Графчикова стала задавать вопросы и вести съемку на телефон.

«Мы представились журналистами „Известий“, в руках у меня был микрофон. Мы разулись, и я начала снимать на телефон, потому что у оператора запотела камера», — рассказала Графчикова.

Охранники блогера стали требовать, чтобы съемочная группа покинула место. Графчикову повалили на пол и стали бить, также у нее отобрали телефон, чтобы удалить отснятый материал. Журналист сильно ударилась головой, из-за чего ухудшилось ее самочувствие. После ее «выбросили» за дверь без обуви на мороз. Также напали и на оператора, охранники сломали его камеру и отобрали флэшку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на журналиста РЕН ТВ напали во время съемки сюжета об обмане пациентов.

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