На корреспондента «Известий» напали на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 30 0

Журналиста готовила репортаж о российской блогосфере. Что произошло во время съемок?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; 5-tv.ru

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На корреспондента «Известий» Наталию Графчикову напали в Подмосковье на семинаре VIP-коуча и блогера Инны Тлиашиновой, где она готовила специальный репортаж по заданию редакции о российской блогосфере.

Цель заключалась в том, чтобы понять, как работает рынок и как в него привлекают аудиторию. Съемочная группа поехала на мероприятие «Инна Ленд», организованное Инной Тлиашиновой в коттедже в Подмосковье.

«Мы представились журналистами „Известий“, в руках у меня был микрофон. Мы разулись, и я начала снимать на телефон, потому что у оператора запотела камера», — рассказала корреспондент.

В этот момент к ней подошли охранники и стали требовать, чтобы съемочная группа ушла. Графчикову повалили на пол и стали бить, также у нее отобрали телефон. После корреспондента «выбросили» за дверь без обуви на мороз.

Еще двое человек напали на оператора, сломали его камеру и отобрали флэшку.

От удара головой Графчиковой стало плохо, она просила вызвать полицию и скорую, но команда блогера велела ждать, пока с ее телефона удалят отснятый материал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на журналиста РЕН ТВ напали во время съемки сюжета об обмане пациентов.

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