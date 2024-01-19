На видео из Московского зоопарка про маленькую панду Катюшу можно смотреть бесконечно. Еще совсем недавно малышка не могла забраться на лестницу. В помощь медвежонку сотрудники обмотали конструкцию веревками.

Теперь Катюша окрепла и может сама залазить на бревна. Но, похоже, это мешает выспаться ее матери.

Диндин за ухо отвела свою дочь к стене. Видно, что Катюше это не очень понравилось, она огрызается. Сменив гнев на милость, панда-мама принялась обнимать свою непоседу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пара капибар стала главной многодетной семьей Московского зоопарка. У грызунов Кузьмы и Малой вновь появились на свет малыши — это их второй помет за 2023 год и третье по счету совместное потомство.