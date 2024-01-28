Гендиректор МИЦ «Известия» Тюлин прокомментировал нападение на корреспондента Графчикову

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 26 0

После инцидента журналистке понадобилась помощь медиков.

Гендиректор МИЦ «Известия» Тюлин прокомментировал нападение на корреспондента Графчикову

Фото: 5-tv.ru

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Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин прокомментировал нападение на корреспондента «Известий» Натали Графчикову на семинаре коуча Инны Тлиашиновой.

«Хочу поблагодарить все органы правопорядка — МВД, СК, Прокуратуру Московской области за максимально оперативное реагирование на этот возмутительный случай. Наталья неоднократно работала в зоне СВО, является лауреатом премии правительства, уважаемым корреспондентом, и такая ситуация, конечно, совершенно недопустима — в первую очередь, просто по отношению к женщине. Процессуальные решения, безусловно, на стороне правоохранительных органов, но мы надеемся, что все участники этого преступления, в ближайшее время понесут наказание. И пусть это станет поучительным примером того, что недопустимо препятствовать работе журналистов, деятельность которых регламентирована законодательством. А нападения на журналистов являются таким же преступлением, как и применение насилия в отношении представителей закона», — подчеркнул Тюлин.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности громкого дела о нападении на корреспондента «Известий».

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