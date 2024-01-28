Гендиректор МИЦ «Известия» Тюлин прокомментировал нападение на корреспондента Графчикову

Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин прокомментировал нападение на корреспондента «Известий» Натали Графчикову на семинаре коуча Инны Тлиашиновой.

«Хочу поблагодарить все органы правопорядка — МВД, СК, Прокуратуру Московской области за максимально оперативное реагирование на этот возмутительный случай. Наталья неоднократно работала в зоне СВО, является лауреатом премии правительства, уважаемым корреспондентом, и такая ситуация, конечно, совершенно недопустима — в первую очередь, просто по отношению к женщине. Процессуальные решения, безусловно, на стороне правоохранительных органов, но мы надеемся, что все участники этого преступления, в ближайшее время понесут наказание. И пусть это станет поучительным примером того, что недопустимо препятствовать работе журналистов, деятельность которых регламентирована законодательством. А нападения на журналистов являются таким же преступлением, как и применение насилия в отношении представителей закона», — подчеркнул Тюлин.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности громкого дела о нападении на корреспондента «Известий».