Успели до трагедии: подъезд пятиэтажного дома рухнул в Ростове-на-Дону

Никто из жильцов не пострадал благодаря своевременной эвакуации.

В Сети появились кадры обрушения части пятиэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону. Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Ролик опубликовал RT в своем Telegram-канале.

Накануне в доме № 72/3 на улице Нариманова обрушилась стена. Здание было построено в 1963 году. Оно официально считается аварийным с 2020-го.

На кадрах запечатлено «сползание» части дома. Сперва выпали несколько кирпичей, а посте рухнула вниз вся стена подъезда по высоте. Все жильцы были эвакуированы заранее. Как сообщал мэр города Алексей Логвиненко, был введен режим чрезвычайной ситуации.

На данный момент расселению подлежат 155 семей, из которых 140 — собственники, а 15 — наниматели. Часть эвакуированных жителей здания расположилась в пункте временного размещения, в то время, как другая часть отправилась к родственникам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что прокуратура начала проверку после обрушения стены дома в Ростове-на-Дону.