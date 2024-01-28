При атаке на военную базу США в Иордании погибли трое американских военных

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 57 0

Еще 25 солдат получили ранения. Кто несет ответственность за удар?

При атаке на военную базу США в Иордании погибли трое американских военных

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

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Трое американских военнослужащих погибли и еще 25 получили ранения при атаке беспилотника на военную базу, расположенную в Иордании. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США.

Другие подробности инцидента не приводятся. При этом президент США Джо Байден возложил ответственность за атаку на военную базу страны на поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке. Он заявил, что все виновные в гибели солдат будут привлечены к ответственности.

С начала обострения палестино-израильского конфликта силы США в Ираке и Сирии регулярно подвергаются атакам. Как отмечает телеканал CNN, этот случай стал первым с начала эскалации конфликта, когда американские военнослужащие погибли от «вражеского огня».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие последствия могут иметь удары США и Британии по Йемену.

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При атаке на военную базу США в Иордании погибли трое американских военных

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