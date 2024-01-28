ВСУ при помощи дрона атаковали экскаватор под Белгородом, пострадал рабочий

Экскаватор атаковали украинские националисты при помощи дрона-камикадзе в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на окраине села Колотиловка Краснояружского района. В результате атаки ВСУ пострадал рабочий. Он был экстренно госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины открытый перелом правой голени и рваную рану левой ноги.

После начала спецоперации по защите Донбасса российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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