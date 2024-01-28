Откреститься не получится: как Украина увиливает от ответственности после удара по Ил-76

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Украина пытается уйти от ответственности после удара по Ил-76

Фото, видео: © РИА Новости / СК РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области

Случившееся с самолетом в очередной раз показывает всю сущность киевского режима.

На этой неделе произошла очередная трагедия. Из западной установки, как заявил российский президент Владимир Путин, был сбит наш Ил-76 под Белгородом. Транспортник летел без прикрытия, поскольку по договоренности с украинской стороной доставлял к границе для обмена пленными украинских же военных.

«Сбили наш самолет Ил-76 со своими военнослужащими, 65 человек. Мы не просто же туда их подвозили. Главное управление разведки ВСУ знали о том, что мы туда везем военнослужащих. А всего запланировано было, по-моему, 190. И зная об этом, нанесли удар по этому самолету. Я не знаю, специально они сделали это. Или по ошибке, но очевидно, что это они сделали», — указал Путин.

Погибли все, кто был на борту, в том числе и наш экипаж, и сопровождавшие переговорщики. СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

Президент поручил Следственному комитету максимально обнародовать все обстоятельства этого преступления, чтобы и на Украине знали, что реально произошло. Как убедился корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин, Киев пытается запутать следы. Все подробности — в его репортаже.

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Крушение Ил-76 в Белгородской области
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