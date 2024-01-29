В Литве заявили о планах демонтировать остатки мемориала советским солдатам

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 19 0

Монумент был открыт в 1951 году в Вильнюсе. Там захоронено более трех тысяч солдат и офицеров Красной армии.

В Литве заявили о планах демонтировать остатки мемориала советским солдатам

Фото: www.globallookpress.com / Yauhen Yerchak

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Власти столицы Литвы в ближайшее время планируют убрать с Антакальнисского кладбища то, что осталось от мемориала в честь павших в Великой Отечественной войне советских солдат. Об этом сообщило агентство BNS.

«Городской совет принял решение демонтировать находящийся на Антакальнисском кладбище постамент», — приводит агентство слова представителя муниципалитета Габриэлюса Грубинскаса.

Соответствующие работы планируют провести к середине февраля.

Мемориал был создан в 1951 году. Там захоронено более трех тысяч солдат и офицеров Красной армии. В 1984 году было установлено шесть стел, изображающих бойцов разных родов войск. Однако на сегодняшний день они уже демонтированы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Болгарии разгорелся скандал из-за желания властей снести памятник «Алеше». Монумент, установленный в Пловдиве еще в 1957-м году, не понравился местным депутатам. Они сочли его «морально устаревшим» и предложили перенести в музей социалистического искусства в Софии.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
Займитесь делами: китайский гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Последние новости

2:39
МВД РФ повторно объявило в розыск украинского журналиста Гордона*
2:16
В Литве заявили о планах демонтировать остатки мемориала советским солдатам
1:51
Зеленский обнародовал декларации о своем имуществе и доходах
1:32
Неизвестные напали на католическую церковь в Стамбуле: что известно
0:46
Итоги президентских выборов подводят в Финляндии: кто лидирует?
0:32
«Откроется окно»: на Западе допустили переговоры между РФ и Украиной после выборов в США

Сейчас читают

Тела погибших при крушении Falcon 10 в Афганистане доставят в РФ 29 января
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на семью с детьми в Донецке
Масштабные учения НАТО: зачем Запад репетирует войну с Россией
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса