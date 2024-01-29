В Литве заявили о планах демонтировать остатки мемориала советским солдатам
Монумент был открыт в 1951 году в Вильнюсе. Там захоронено более трех тысяч солдат и офицеров Красной армии.
Фото: www.globallookpress.com / Yauhen Yerchak
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Власти столицы Литвы в ближайшее время планируют убрать с Антакальнисского кладбища то, что осталось от мемориала в честь павших в Великой Отечественной войне советских солдат. Об этом сообщило агентство BNS.
«Городской совет принял решение демонтировать находящийся на Антакальнисском кладбище постамент», — приводит агентство слова представителя муниципалитета Габриэлюса Грубинскаса.
Соответствующие работы планируют провести к середине февраля.
Мемориал был создан в 1951 году. Там захоронено более трех тысяч солдат и офицеров Красной армии. В 1984 году было установлено шесть стел, изображающих бойцов разных родов войск. Однако на сегодняшний день они уже демонтированы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Болгарии разгорелся скандал из-за желания властей снести памятник «Алеше». Монумент, установленный в Пловдиве еще в 1957-м году, не понравился местным депутатам. Они сочли его «морально устаревшим» и предложили перенести в музей социалистического искусства в Софии.
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