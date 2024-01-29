Сервис с кулаками: автовладельцы в Йошкар-Оле жалуются на работу техцентра

По словам водителей, работники организации зачастую возвращают машины с новыми поломками. Кто будет отвечать перед пострадавшими клиентами?

Автолюбители из Йошкар-Олы ищут управу на местный автосервис, обслуживание в котором превратилось в настоящий кошмар. Сроки возврата машин постоянно срывают, поломки не устраняют, а наоборот, зачастую создают новые.

Люди рады бы отказаться от подобных услуг, но многих туда направляет страховая. При этом решающим аргументом в спорах со стороны руководства сервиса все чаще становятся кулаки. Корреспондент «Известий» Михаил Емелин провел собственное расследование.

Вот так принимает недовольных клиентов местный автосервис.

— Иди отсюда.

— Что такое?

— Пусть выходит отсюда.

Хамство, угрозы и удары исподтишка.

— Ты зачем пнул?

— Я не пинал.

— Ты зачем ударил меня?

А ведь клиенты пришли просто узнать: почему ремонт их легковушек сделан кое-как.

«Весь салон закидали мусором. Часть старых запчастей куда-то туда закинули. На автомобиле висели две двери только. Они были не загрунтованы. Даже не покрашены: одна черная, другая белая. Ужас», — рассказывает юрист клиентов автосервиса Сергей Решетников.

Ольга Исупова год назад попала в ДТП. Страховщик направил ее автомобиль на ремонт в эту мастерскую. Вот только сервис не уложился в сроки и почему-то выполнил лишь часть работ. Седан пришлось показывать эксперту, а документы — юристам, надеясь заставить недобросовестную фирму привести легковушку в порядок.

«Этой вмятины не было, когда сдавали автомобиль. Когда дверь устанавливали, то что-то уронили и не устранили этот дефект. Петли —все они имеют повреждения ЛКП. Здесь тоже повреждения ЛКП. Никакие работы по ремонту, по окраске не производились. Работы не выполнены, но деньги станция техобслуживания получила», — рассказывает один из пострадавших.

А этому клиенту приглашать пришлось не автоэксперта, а группу быстрого реагирования и полицейских. Сотрудники автосервиса почему-то не спешили возвращать автомобиль владельцу.

Уже знакомый нам работник фирмы оскорблял и толкался. Всячески тянул время и пытался всех выгнать. Очень скоро стало ясно, почему. Иномарки, которые фирма должна была давно отремонтировать, до сих пор стояли в разбитом состоянии. Автомобилист решил забрать свои легковушки, но возникла проблема — пропал аккумулятор.

«Аккумулятор с полярностью, которая не предусмотрена конструкцией транспортного средства. Аккумулятор, который принадлежит собственнику, каким-то образом остался на станции», —рассказывает посетитель автосервиса.

Тех, кто возмущен работой этой автомастерской, все больше. Причем, многие из них обратились сюда не по своей прихоти — направил страховщик. Пострадавшие неоднократно писали ему претензии, но безуспешно. Именно поэтому людям пришлось решать проблемы самим. Причем, с боем.

Представитель фирмы зачастую вел себя очень странно. На днях запер пострадавших и нашу съемочную группу в гараже.

— Вы зачем нас закрыли, Алексей?

— Вас никто не закрывал. Люди ушли на обед. Закрыли помещения.

Алексея Новоселова так и не нашли в офисе. Сотрудники сервиса тоже отказались от комментариев. Тогда мы вновь попытались дозвониться до представителя фирмы, но он сбросил трубку. Нам удалось выяснить, что он ведет себя по-хамски не только с клиентами, но и с полицейскими.

Судя по информации из открытых источников, Новоселов год назад получил штраф за неповиновение законному распоряжению стражей порядка. А еще, согласно этим данным, мужчина — злостный неплательщик. Возможно, поэтому и пытается сэкономить на ремонте, надеясь рассчитаться по долгам.

«Экономят не на замене запчастей, а их ремонте или врезают от других автомобилей запчасти. Это уже некачественный ремонт с точки зрения конструктивных особенностей самого автомобиля. Если запчасть подлежит замене, то весь элемент меняется, а не то, что подлатать и поехать дальше», — рассказал председатель Ивановского движения автомобилистов Александр Касьяненко.

Алексей Новоселов называет себя то хозяином помещения, то директором мастерской, то вообще представителем по доверенности некой Захаровой. Де-юре именно она владеет сервисом. Де-факто же, говорят клиенты, здесь за все отвечает Алексей. А значит ему придется отвечать перед пострадавшими, правда, уже в суде.