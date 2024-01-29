Опасный пшик: могут ли капли в нос привести к смерти

Препарат может стать спасением при насморке, но ненадолго.

Длительное использование сосудосуживающих капель для носа может привести к смерти, предупредил лор-врач Константин Добрецов в беседе с изданием aif.ru.

Врач объяснил, за счет чего у использующих капли в нос людей проходит насморк. Сосудосуживающие препараты стимулируют адренорецепторы и встраиваются в процесс выработки гормонов. В результате этого сосуды в носу сужаются и носовые раковины уменьшаются. Дыхание улучшается. Однако у таких капель есть и обратный эффект. Если не соблюдать нужную дозировку, сосуды могут сузиться не только в носу.

«У детей до года превышение возрастной дозировки может привести к нарушению сердечного ритма, у подростков — к тахикардии. Сужение сосудов в организме также может стать причиной повышения артериального давления вплоть до гипертонического криза», — пояснил врач.

Это опасное состояние, которое в крайних случаях может закончиться летальным исходом, добавил специалист. Вместе с тем сосудосуживающие препараты токсичны и вызывают почечные нарушения.

«В частности, доказано, что почечная токсемия, связанная с приемом сосудосуживающих препаратов более сильная, чем от приема антибиотиков. Детям нужно использовать только те сосудосуживающие препараты, которые им показаны по возрасту, в правильной дозировке и в правильной кратности приема», — добавил он.

Кроме того, длительное использование сосудосуживающих капель для носа может спровоцировать привыкание. Стоит отметить, что в инструкции по применению к подобным препаратам указано — их нельзя использовать более пяти-семи дней. Но некоторые люди используют их годами.

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