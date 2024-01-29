Эти траты вам не понравятся: как научить ребенка распоряжаться деньгами

Финансовой грамотности нужно учить с малых лет — в будущем это поможет избежать крупных просчетов.

Давать ребенку карманные деньги на месяц — не самая лучшая идея, утверждают эксперты. Несомненно, опыт должен приобретаться на практике, однако не всегда дети понимают, как верно распоряжаться своими сбережениями. Как правильно ввести ребенка в «финансовый поток» изданию Газета.ру рассказала Анна Соколова, руководитель методического отдела онлайн-школы Synergy Kids.

Осознание ценности

Обычно в возрасте четырех-пяти лет дети сами начинают проявлять интерес к деньгам. Примером становятся взрослые, которые часто совершают различные покупки в магазине. Сперва стоит попробовать позволить ребенку провести денежную операцию самостоятельно — пускай для начала это будут наличные деньги для наглядности.

Продвинуться далее без знания арифметики достаточно сложно. Попробуйте совместить приятное с полезным — подойдет практика сложения и вычитания в игре вроде «сколько нужно денег, чтобы купить мороженое и шоколадку» разовьет математические способности ребенка.

Стоит отметить, что в данном возрасте дети слабо понимают ценность реальных денег из-за отсутствия практического опыта их зарабатывания. Зато они хорошо осознают ценность игровой валюты — очков в играх. Кроме того, цена товара может представляться малышу просто цифрой. В таком случае стоит объяснить, что это, например, «будет стоить как десять мороженых».

Шаги на пути к финансовой грамотности

При поступлении в школу ребенок начинает сталкиваться с ситуациями, когда необходимо потратить деньги самостоятельно, распоряжаясь своими небольшими сбережениями. Задача родителей на этом этапе — дать возможность совершить ошибки.

Стоить помнить о том, что чем меньше ребенок, тем короче «горизонт планирования». Попробуйте выдавать карманные деньги сперва ежедневно, постепенно переходя к периодичности в два-три дня.

Иногда родственники дарят детям большие суммы — родители должны принять решение, что сделать с этими деньгами. Если вы отдали их в полное распоряжение ребенка, то будьте готовы к неожиданным и на первый взгляд глупым тратам вроде покупки валюты в игре.

«Возможность тратить деньги на то, что нравится именно тебе, а не родителям, повышает их ценность в глазах ребенка. И, как следствие, хочется иметь такую возможность чаще, чем раз в год в день рождения. Так формируется активная позиция по зарабатыванию денег», — отмечается в материале издания.

Начиная с пятого класса с ребенком стоит обсуждать ту сумму, которой он будет иметь возможность распоряжаться на протяжении определенного времени. Теперь некоторые траты — проезд на автобусе, канцелярские принадлежности — могут не оплачиваться родителями. Это поспособствует формированию долгосрочного планирования.

Предложите попробовать накопить на желаемую покупку и введите вознаграждение за экономию — пообещайте добавить некоторую сумму.

В подростковом возрасте — с получения паспорта в 14 лет — дети могут начать зарабатывать самостоятельно. На этом этапе важно уберечь ребенка от подработок, среди которых большое количество мошеннических схем.

«Каждый ребенок станет взрослым, которому придется решать вопросы с планированием бюджета. Возможность столкнуться с ошибками в детстве и научиться обращаться с деньгами поможет уберечь от крупных финансовых просчетов во взрослом возрасте», — подчеркивается в статье.

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