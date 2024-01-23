«Только для взрослых»: как поцелуи родителей могут разрушить психику детей

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 52 0

Психолог Грязев: сцены с сексуальными поцелуями могут травмировать детей

«Только для взрослых»: как поцелуи родителей могут разрушить психику детей

Фото: www.globallookpress.com / jpb

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Наследники, несомненно, должны видеть проявления любви между мамой и папой, но в этом вопросе главное не переходить границу.

Картина любящих друг друга родителей позитивно влияет на детей, но их поцелуи могут отрицательно сказаться на психике ребенка. Об этом изданию Газета.ру заявил клинический психолог Юрий Грязев.

Так, он отметил, что родители могут без стеснения целоваться в губы при детях. Однако ребенок может не понять, почему его тоже не целуют в губы или же сам будет пытаться поцеловать кого-либо таким способом, ведь дети часто повторяют действия взрослых.

«Поэтому хорошо бы ребенку объяснить, что есть разные поцелуи: некоторые из них — только для взрослых», — сказал Грязев.

Специалист порекомендовал взрослым все же не целоваться при детях слишком вызывающе, сексуально. Такое поведение может травмировать неокрепшую психику и спровоцировать ряд проблем у ребенка в будущем.

«Кроме того, если родители на протяжении длительного времени выходят за рамки „допустимого“ при своем ребенке, есть риск, что в будущем у него могут появиться сексуальные расстройства», — подытожил он.

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