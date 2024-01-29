Экс-следователя Агаджаняна приговорили к 11 годам по делу о перестрелке в Москве

Бывший следователь Левон Агаджанян получил 11 лет колонии общего режима по делу о перестрелке в «Москве-Сити». Решение вынес Замоскворецкий суд столицы, передает источник 5-tv.ru.

Речь идет о перестрелке, которая произошла в 2017 году в одной из башен делового центра. Тогда конфликт произошел между охранниками бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудниками ЧОП, которые следили за порядком. Сообщалось, что перестрелка возникла из-за спора о парковке автомобиля.

Суд сегодня признал виновным бывшего следователя Агаджаняна в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности. В связи с этим он приговорен к 11 годам колонии, а также обязан выплатить семь миллионов рублей в качестве частичного погашения гражданского иска.

Кроме того, суд лишил Агаджаняна звания майора юстиции и запретил после освобождения занимать должности, сопряженные с организационными или распорядительными функциями в течение трех лет.

Приговор еще не вступил в силу, и сторона защиты может его обжаловать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший мэр Томска Иван Кляйн приговорен к году колонии общего режима по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.