Суд вынес приговор экс-мэру Томска Кляйну по уголовному делу

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 42 0

Экс-мэр Томска Кляйн получил год лишения свободы по уголовному делу

Суд вынес приговор экс-мэру Томска Кляйну по уголовному делу

Фото: © РИА Новости / Яков Андреев

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При этом сообщается, что после вынесения решения осужденного освободили.

Бывший мэр Томска Иван Кляйн приговорен к году колонии общего режима по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд, где прошло заседание.

Таким образом, инстанция признала бывшего чиновника виновным и вынесла ему приговор в виде года лишения свободы. При этом агентство сообщает о том, что после вынесения решения Кляйна освободили из зала суда.

«Кляйна от отбывания наказания в виде лишения свободы <…> освободить в связи с поглощением срока наказания временем содержания под стражей и нахождением под домашним арестом. Считать основное наказание отбытым», — сказала судья.

Для Кляйна это четвертое уголовное дело, в рамках которого он был задержан в 2020 году. По данным следствия, экс-чиновник дал указание бывшему начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства города Сергею Аушеву принять некачественно выполненные работы. Кляйн при этом знал результат ремонта дорожного полотна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова арестовали по делу о взятке.

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