Неизвестные вспышки: жители Челябинска увидели странное свечение над городом

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 151 0

Жители Челябинска сняли на видео странные вспышки над городом

Неизвестные вспышки: жители Челябинска увидели странное свечение над городом

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Причина пока неизвестна.

Жители Челябинска заметили странные яркие вспышки на небе. Очевидцы сняли странное явление на видео, сообщает Telegram-канал URA.RU.

Видно, как на фоне вечернего неба резко появляются необычные вспышки. После странных событий в районе Красное Поле и в соседней деревне Моховички частично отключился свет.

Пока неизвестно, что могло быть источником вспышек. Кого-то они напугали, а кому-то, судя по комментариям в сети — очень понравились.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что лагерь в Ростовской области получил повреждения после падения беспилотника.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
С ними шутки плохи: ТОП-5 самых жестоких и бессердечных знаков зодиака

Последние новости

19:17
Пережил контузию и «дембельнулся»: история кота Товарища Майора довела до слез
19:08
Вверх по карьерной лестнице: как грамотно попросить прибавку к зарплате
18:56
Тарасова назвала подонками тех, кто принял решение о дисквалификации Валиевой
18:44
Прочь из страны: Людмила Поргина рассказала о притеснении в Болгарии
18:29
Как определить возраст и подлинность старинного ювелирного изделия?
18:15
Песков о дисквалификации Валиевой: это политизированное решение

Сейчас читают

Уклонисты от ВСУ готовы «канать» под трансгендеров, чтобы не отправиться на убой
"Это разврат!": Петросян пристыдил ненасытную жену в центре Москвы
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 90 рублей впервые с 16 января
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса