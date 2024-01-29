Тарасова назвала подонками тех, кто принял решение о дисквалификации Валиевой

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 135 0

Заслуженный тренер СССР в шоке от того, как поступили в CAS с российской спортсменкой.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lev Ilyin; 5-tv.ru

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Решение о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой на четыре года приняли самые настоящие подонки. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Ненависть к нашей стране перешла на эту девочку. <…> Она сильная, она настоящая, хорошая девочка. Ей найдется работа у нас в стране», — подчеркнула Тарасова.

Речь идет о событиях 2021 года. Во время Олимпийских игр в Пекине выяснилось, что лаборатория WADA обнаружила в крови у фигуристки триметазидин. В Спортивном арбитражном суде допускали, что вещество попало в организм девушки случайно — от дедушки, который принимал препарат с данным веществом в составе. Но решение оказалось не в пользу россиянки.

Ранее ситуацию комментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия всегда защищала и будет защищать своих спортсменов, максимально задействовав все механизмы. 

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