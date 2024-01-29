В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Правоохранительные органы инцидент пока не прокомментировали.

В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда

Фото: © РИА Новости / Арег Балаян

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В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда. Соответствующие кадры распространились в соцсетях.

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин, а также его коллеги из других организаций возложили цветы и венки к памятнику 26 января. Мероприятие было приурочено к 80-летию со дня освобождения города от фашистской блокады.

Однако это не понравилось одному местному жителю. Он растоптал ленту и раскидал венки. Свои действия он опубликовал в личном блоге. Также под видеозапись он прокомментировал свой поступок, заявив, что у блокады Ленинграда не было документации. Так он отреагировал на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что в Нагорном Карабахе не были задокументированы этнические чистки армян.

Правоохранительные органы инцидент пока не прокомментировали.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге открыли мемориальную доску историку блокады Валентину Ковальчуку. Мужчина посвятил полвека изучению этой темы.

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