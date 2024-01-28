Вопреки: как влюблялись и строили семьи во время блокады Ленинграда

Несмотря на обстрелы, холод и голод — жизнь в осажденном фашистами городе продолжалась.

Почти 900 дней и ночей город на Неве находился в кольце врага. И боролся. Мы чтим память погибших защитников Ленинграда и его жителей, которые умерли от холода, голода и бомбежек. В 2022 году Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда.

Вот так удалось разорвать и уничтожить это вражеское кольцо: через финский залив перебросили войска на Ораниенбургский плацдарм к западу от города. Отсюда 14 января наши войска пошли в атаку. Так называемая операция «Январский гром» была, действительно, как гром среди ясного неба для врага. Одновременно пошли в наступление с южных окраин Петербурга, в районе Пулково, где сейчас аэропорт. И, оцените размах планирования, был нанесен удар по позициям немцев под Новгородом. Его освободили, кстати, 20 января. Оборона немцев посыпалась, враг бежал. Один за другим были освобождены Петергоф, Пушкин, Павловск, Красное село. Враг был отброшен на 70-100 километров от города. Наконец была деоккупирована Гатчина — штаб немецкой обороны. И 27 января 1944 года вся страна услышала долгожданное: город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады.

Сейчас, глядя на открыточные красоты Петербурга, невозможно представить, какой ценой далась эта победа. И в каких условиях обороняли город. Все знают, что при обороне Москвы войска с парада уходили на фронт. Но мало кто знает, что в Ленинграде танки прямо с завода, с конвейера отправлялись в бой.

Бывшая столица империи, город трех революций, крупный промышленный центр — для немцев Ленинград был с точки зрения идеологии целью не менее лакомой, чем Москва. Потому ему и его жителям была уготована особая судьба: его должны были стереть с лица земли, уничтожить, как стратегический объект и как символ.

Но город выстоял и своей стойкостью разрушил все завоевательные планы Третьего Рейха. Враг был в городских кварталах, немецкие разведчики шастали по улицам, но до сердца Ленинграда им добраться не удалось. И никакому врагу никогда не удастся. И сейчас особенно важно помнить о событиях, которые произошли 80 лет назад.

Одна из самых сложных задач сейчас не просто сохранить память о войне и блокаде Ленинграда, но и сделать эту память «живой». Ведь впечатления запоминаются лучше, чем сухие факты. Одна из таких попыток — реконструкция под открытым небом, в самом центре Петербурга. Плакаты, мешки с песком, обгоревшие остовы зданий. Блокадная улица. Суровая, страшная, не гламурная, не для соцсетей.

«Объяснить очень сложно не поймут люди сейчас, как это так можно и главное, как можно выжить. Питьевой воды — нет, тепла — нет, света — нет и стреляют, и бомбят», — рассказывает житель блокадного Ленинграда Николай Спиридонов.

Николай Васильевич провел в блокадном Ленинграде все эти страшные три года. Когда началась война, ему было 12. Родители хотели эвакуировать сына, но осенью 1941 не успели, а зимой 1942 года не было сил дойти до сборного пункта. Блокадная улица для него — это улица смерти.

«Я одного умирающего увидел, когда, значит, на косой линии он просил только хлеба. Шел на работу. Да, на улице прямо в снег он сел. Я пришел домой, говорю, мама, вот умирает и просит хлеба. Она прижала меня к себе, говорит ничего нет, Коленька, ничего нет, к сожалению, я бы ему отнес, но не было ничего. И так он умер, бедный», — продолжает вспоминать житель блокадного Ленинграда Николай Спиридонов.

Школьника Спиридонова спас Балтийский завод, куда он пошел трудиться в 14 лет. Был увеличенный паёк, да и взрослые рабочие подкармливали. После прорыва блокады в 43-м, стало полегче. В город пошло продовольствие. Но усилились обстрелы, не взяв Ленинград, немцы решили его разрушить. Уничтожили три тысячи зданий, повредили — семь тысяч.

«С сентября 1941 по январь 1944 года город подвергался артобстрелам, и на этой фотографии мы видим раненого человека, к которому подбегает медсестра», — показывает снимок фотограф Сергей Ларенков, автор проекта «Связь времен».

15 лет назад фотограф Сергей Ларенков начал проект, который стал делом всей его жизни.

Он подбирает ракурсы, как на блокадных фото, совмещает прошлое с настоящим и как будто включает машину времени, мы видим связь времен. Там, где сейчас кипит жизнь проглядывают разрушенные здания, погибшие на улицах, укрепления. На оживших кадрах город, прекрасный и несломленный.

«Даже предложения ВМФ, Третьего рейха, Кригсмарине о сохранении портовой части города в виде доков складских помещений было Гитлером лично отвергнуто. Город должен был уничтожен быть полностью», — рассказывает научный сотрудник Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Артем Попов.

На большом Нюрнбергском процессе блокада была одним из пунктов обвинения. Затем ещё были так называемые «малые процессы» и лишь два человека, командующие группой армий «Север» Лееб и Кюхлер, получили сроки именно за блокаду, да и то, можно сказать условные, они дожили до глубокой старости в своих имениях в Баварии. Судили, кстати, американцы, в своей части Берлина. Российский суд признал блокаду актом геноцида советского народа.

«Безусловно, последствия это, прежде всего, та человеческая память, которая будет сохранена. То есть здесь скорее важно зафиксировать более точную оценку? Конечно, это не просто блокада. Да? Чтобы не было каких. Блокада без всяких», — говорит научный сотрудник Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Артём Попов.

За время блокады в Ленинграде погибло более одного миллиона человек. За время блокады в Ленинграде родилось 95 тысяч человек. Несмотря на обстрелы, холод и голод — жизнь продолжалась. И эта сила жизни, сила любви победила врага. Победила саму смерть. Как влюблялись и строили семьи в осажденном городе — расскажет корреспондент «Известий» Роман Польшаков. Все подробности — в его репортаже.