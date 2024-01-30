Озеро Светлояр, Святой камень и Долина царей: «места силы» в регионах России

Одни едут в «места силы», чтобы загадать сокровенное желание, другие — чтобы почувствовать прилив энергии и просто побыть на природе. Эксперты сервиса путешествий Tutu.ru нашли семь интересных природных достопримечательностей, которые считаются мистическими. Отличная возможность еще ближе познакомиться с красотами своей страны и найти уголок абсолютной гармонии и покоя. Все подробности — в материале 5-tv.ru.

Гора Кольцо, Ставропольский край

Гора Кольцо, Ставропольский край. © РИА Новости / Григорий Сысоев

В Кисловодске есть необычная гора Кольцо — на самом деле это мыс Боргустанского хребта, сложенный из песчаника. Одна из пещер мыса выглядит довольно необычно: как большая дыра. На протяжении многих лет это место считается волшебным. Так, древние легенды предрекали проскакавшему через «кольцо» воину успех на поле боя. Также любят гору молодожены и путешественники: считается, что если какое-то время постоять в проеме, исполнится сокровенное желание. В одиночку делать этого не стоит — даже если очень хочется исполнить мечту, в поездках нельзя забывать о безопасности.

Гора Алеутас (Святой камень Алеутас), Оренбургская область

В междуречье рек Бердянки и Куралы находится место, которое называли Святым камнем, его издревле использовали как святилище. Алеутас представляет собой глыбы кварцевых песчаников. По легенде, под камнями похоронена прекрасная девушка, а ее безутешный жених кружит в воздухе в обличии сокола. Святой камень считается памятником природы регионального значения. Увы, даже древние духи не смогли уберечь его: в 2021 году Алеутас серьезно пострадал от рук вандалов.

Гора Белуха, Республика Алтай

Гора Белуха, Республика Алтай. Кирилл Чаплинский / ТАСС

Белуха — высшая точка Алтайских гор, через массив которой проходит граница России и Казахстана. Местные верят, что на вершине горы живут древние духи, а еще находится вход в мифическую страну Шамбала. Но далеко не все будут удостоены чести узнать все секреты мистической Белухи, так как восхождение требует серьезной подготовки. Также, согласно поверьям, вершина не любит тех, кто готов потревожить ее покой просто ради любопытства. Да и не с любой просьбой можно прийти в это место силы. Желания, которые загадывает путешественник, должны быть благородными.

Гора Неройка, Ханты-Мансийский автономный округ

Неройка, она же Нер-Ойка, — одна из самых высоких гор Приполярного Урала. Вокруг нее расположены живописные водопады, озера и много других красот. Представители народа манси считают Неройку священной, наделенной огромной силой. Чтобы гора исполнила желание оказавшегося у ее подножья странника, она требует даров. Мечтатели оставляют ей подарки белого цвета — прячут их под камень. Дух горы, по поверьям, выглядит весьма эффектно: это красивая женщина, которая едет на повозке, запряженной белыми оленями.

Озеро Светлояр, Нижегородская область

Озеро Светлояр, Нижегородская область. Красильников Станислав / ТАСС

С озером Светлояр связано множество легенд. Одна из самых известных рассказывает о древнем граде Китеже, который во время татаро-монгольского нашествия ушел под воду озера вместе с домами и людьми и таким образом спасся от разорения. Сейчас путешественники приезжают к водоему, чтобы побыть на природе и исполнить сокровенную мечту. Из Нижнего Новгорода до Светлояра — 130 километров, можно доехать на машине. А из Москвы в Нижний Новгород ходит «Ласточка». По данным аналитиков tutu, в 2023-м количество покупателей железнодорожных билетов в приложении выросло на 32%, а доля купленных билетов на поезд — на 27%. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета.

Жуковлянские валуны, Кировская область

Рядом с деревней Жуковляне в Кировской области находятся огромные валуны, которые иногда называют шаровидными конкрециями и даже болидами. Это впечатляющие размерами черные камни, которые просто лежат на земле в лесу. Как они появились, никто не знает, это одна из тайн этого удивительного места. Именно поэтому валуны так нравятся и любителям мистики, и ученым, и просто любителям большой дороги. Считается, что камням более 250 миллионов лет. Одна из версий происхождения гласит, что раньше здесь было озеро, и когда оно высохло, вода превратила в большие камни ил со дна.

Долина царей, Республика Хакасия

Долина царей, Республика Хакасия. © РИА Новости / Илья Наймушин

В 60 км от Абакана находится урочище Салбык — там до нашей эры хоронили знатных людей. В Долине царей, так называют это место, десятки больших курганов, а еще ворота, представляющие собой два огромных камня, вертикально вкопанных в землю. Считается, что в Долине царей можно провести обряд или попросить о самом важном. Крепкого здоровья, как правило, просят у северного камня ворот, южный же «многофункционален», он исполняет все остальные желания. Впрочем, чтобы задуманное исполнилось, нужно сначала оставить подношение духам долины.

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