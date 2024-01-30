Компания Илона Маска вживила имплант в мозг человека

Американская компания Neuralink успешно вживила имплант в мозг человека. Об этом в личном блоге сообщил ее основатель Илон Маск.

«Чип дает возможность управлять вашим телефоном или компьютером, а через них практически любым устройством, просто подумав. Первыми пользователями будут те, кто потерял способность пользоваться конечностями», — написал бизнесмен.

Поиск добровольцев начали еще в сентябре 2023 года. Разрешение на операции было получено от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) Минздрава США. Тогда Маск рассказывал, что компания продолжает доработку своих технологий. Он уверен, что в будущем они серьезно улучшат качество жизни.

Илон Маск оценил вероятность существования инопланетян

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маск поделился видео с новыми функциями робота от компании Tesla. Андроид способен заниматься домашними делами.