Актриса Ирина Безрукова вспомнила о неприятном поцелуе на съемках

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Алексей Панков
Алексей Панков 38 0

Партнеру по пикантной сцене пришлось экстренно решать проблему. Каким образом?

Актриса Ирина Безрукова вспомнила о неприятном поцелуе на съемках

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Ирине Беруковой во время съемок пришлось целоваться с актером, от которого сильно пахло перегаром. Об этом актриса рассказала в интервью «Известиям».

По словам знаменитости, ее партнер по съемочной площадке настолько злоупотребил алкоголем, что от него пахло за полтора метра. Актрисе даже пришлось сделать ему замечание.

«Он не хотел ничего плохого, но даже не очень понимал, какая сцена снимается.  <...> Побежал, купил жевательных резинок, засунул целую пачку в рот, чистил зубы, извинялся, но совсем убрать перегар не удалось. Сцена у нас была в такси», — вспомнила Безрукова.

Она добавила, что все стекла в автомобиле запотели. По словам звезды, отснять сцену команде удалось со второго дубля.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Безрукова купила загородный дом на кредитные деньги. Заем банку ей придется возвращать в течение десяти лет. При этом коттедж в Подмосковье она использует только на выходных. Все остальное время артистка живет в столичной квартире.

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Актриса Ирина Безрукова вспомнила о неприятном поцелуе на съемках

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