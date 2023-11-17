«Как и большинство россиян»: на какие деньги Ирина Безрукова купила себе дом

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 29 0

Актриса Безрукова рассказала, что купила загородный дом в кредит

«Как и большинство россиян»: на какие деньги Ирина Безрукова купила себе дом

Фото: www.globallookpress.com / Lantyukhov Sergey

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Звезда наконец обустроила новое жилье.

Актриса Ирина Безрукова призналась, что купила загородный дом на кредитные деньги — она будет расплачиваться с банком ближайшие десять с лишним лет. Об актриса рассказала в интервью изданию «Леди Mail».

Летом 2023 года экс-жена Сергея Безрукова приобрела недвижимость в Подмосковье. Недавно она наконец обустроила новое жилье.

Отмечается, что в Московской области кинозвезда бывает по выходным. В рабочие дни она живет в столичной квартире, откуда ей комфортно добираться в театр, где она сейчас трудится.

«Как и большинство россиян, дом я купила в кредит — выплачивать его буду до 2036 года. Можно было бы, наверное, подождать, накопить денег и взять за наличные, но я поняла, что хочу жить здесь и сейчас, а не абстрактным будущим. К тому же кредит — дело неплохое, это лишний стимул много и продуктивно работать», — рассказала знаменитость.

Поклонники Безруковой считают, что она очень сильная женщина. В 2015-м умер ее сын Андрей Ливанов — тогда же распался и брак с Сергеем Безруковым.

Ранее 5-tv.ru писал, что Безрукова поставила соцсети на уши фото с больным ребенком.

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