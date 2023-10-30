«В Россию этот „сюрприз“ не доехал»: змея «оккупировала» жилище Безруковой на съемках в Китае

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 920 0

Змея заползла в бунгало Ирины Безруковой на съемках в Китае

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lantyukhov Sergey; 5-tv.ru

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О неожиданной встрече с животным звезда говорит не без улыбки.

В последние годы актриса Ирина Безрукова много сил вкладывает в работу. Знаменитость совмещает съемки в фильмах с театральными гастролями.

Однако одна из ее недавних поездок в Китай обернулась забавным, но весьма опасным инцидентом. В беседе с 5-tv.ru звезда раскрыла, что после очередного съемочного дня в ее бунгало заползла змея — к счастью, обошлось без укусов и экстренной госпитализации.

«Вы знаете, в Россию этот „сюрприз“ не доехал, но когда я снималась в Китае, действительно заползла змея в бунгало. Там было расстояние под дверью. После того случая стали подкладывать полотенца, чтобы не было повторного инцидента. Потом стала видеть там всяких ящериц, таракашек», — делится артистка.

При этом буквально на днях на всю страну прогремела новость о том, что российские туристы умудрились привезти в Москву пресмыкающееся из Таиланда. Уже позже, когда влюбленные разбирали багаж, змея выползла из чемодана, чем заставила людей всерьез запаниковать.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что животное не опасно и считается родственником ужей. А вот его склонность к рискованным авантюрам удивила всех — даже центр реабилитации диких животных.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Безрукова думает про современный контент.

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